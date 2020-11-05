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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla 1.172,77 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 05.11.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,12 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.172,77 puana yükseldi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,66 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,47 değer kazanarak günü 1.167,65 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam ettiğini, buna karşın teşvik beklentilerinin artmasıyla küresel risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi.

ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 213 delegesi olsa da Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşıması belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden oluyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Bugün, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed ve BoE'nin faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.180 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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