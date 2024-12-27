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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı.

Duygu Doğan  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 75,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,12 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, ekonomik güven endeksi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları, Almanya'da işsizlik oranı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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