Euro
8.20
Dolar
6.96
BIST 100
1,150.54
Altın
1,958.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,29 artışla 1.156,04 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 29.07.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,34 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.156,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,15 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile taş, toprak oldu.

Dün, azalan küresel risk iştahı ve etkisini artıran kar satışlarıyla yüzde 3,59 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.152,70 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Bolsonaro Kovid-19'u yense de sağlık sistemi alarm veriyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 901 bini geçti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayıları artarken, ölüm oranı düşüyor
Çin'de 101, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 854, Hindistan'da 768 kişi öldü

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Borsa günü düşüşle tamamladı

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 49 milyar lira verdi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 49 milyar lira verdi

Küresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor
Borsa İstanbul'da BIST TÜM Endeksi'nden rekorlar

Borsa İstanbul'da BIST TÜM Endeksi'nden rekorlar