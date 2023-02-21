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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 5.150,24 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 21.02.2023
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,31 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 5.150,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,32 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,92'yle taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 1,14'le iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından günü de yüzde 2,43 değer kazancıyla 5.148,93 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, yarın açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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