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Ekonomi

TPAO, 15 saha için petrol arama ruhsatı aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 9 ildeki 15 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 21.02.2023
TPAO, 15 saha için petrol arama ruhsatı aldı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Antalya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş illerinin sınırları içerisinde yer alan ve büyüklükleri 15 bin 427 hektar ile 61 bin 888 hektar arasında değişen 15 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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