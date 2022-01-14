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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 2.071,35 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 14.01.2022
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,70 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 2.071,35 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 artarken, holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,35'le madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25'le turizm oldu.

Dün yüzde 0,31 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste dokuzuncu işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi günü 2.070,65 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası sonrası küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.035 ve 1.970 seviyelerinin destek, 2090 ve 2.120'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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