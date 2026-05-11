Borsa güne düşüşle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,15 yükselişle 15.062,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 36,66 puan ve yüzde 0,24 azalışla 15.025,99 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,30 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 9,06 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya karışık seyirle başladı.

ABD-İran arasındaki diplomatik süreç piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor. Taraflardan gelen çelişkili açıklamalar piyasalarda risk algısının hala sürdüğünü gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın hala ülkeden "çıkarılması gereken" zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve daha yapacak işleri bulunduğunu ileri sürerek savaşın henüz bitmediğini söyledi.

Piyasalar yaklaşık iki buçuk aydır Orta Doğu’da devam eden savaşın sona yaklaşabileceğine dair sinyalleri fiyatlamaya çalışırken, son açıklamalar taraflar arasındaki müzakere zemininin halen oldukça kırılgan olduğunu gösteriyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 14.900 ve 14.800 seviyelerinin destek, 15.100 ve 15.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.