Ifo Anketler Merkezi Müdürü Wohlrabe, Almanya’da şirketlerin ciddi ekonomik baskılar altında olduğunu belirterek, “İflas rakamlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde seyretmesi muhtemel görünüyor.” dedi.

Ifo: Almanya’da her 12 şirketten biri iflas riskiyle karşı karşıya Ifo Anketler Merkezi Müdürü Wohlrabe, Almanya’da şirketlerin ciddi ekonomik baskılar altında olduğunu belirterek, “İflas rakamlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde seyretmesi muhtemel görünüyor.” dedi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, Almanya’da şirketlerin ciddi ekonomik baskılar altında olduğunu belirterek, “Jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde, iflas rakamlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde seyretmesi muhtemel görünüyor.” dedi.

Almanya’nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) Alman iş dünyası nisan anketine katılan şirketlerin yüzde 8,1’i mevcut ekonomik koşullarda hayatta kalmalarının risk altında olduğunu beyan etti.

Buna göre, Almanya’da yaklaşık her 12 şirketten biri sipariş eksikliğine bağlı talep yetersizliği, artan işletme ve enerji maliyetleri nedeniyle varlığını sürdürememe endişesi taşıyor.

Durumun en kritik olduğu alanların başında perakende sektörü geliyor. Sektördeki şirketlerin yüzde 17,4’ü varoluşsal bir tehdit hissettiklerini belirtirken Ifo bu oranı “yeni bir rekor seviye” olarak nitelendirdi.

Tüketicilerin harcama iştahındaki azalmanın yanı sıra hızla büyüyen çevrim içi ticaret ve yurt dışı kaynaklı düşük maliyetli tedarikçilerin baskısı, geleneksel perakendecileri zorluyor.

Toptan ve perakende dahil tüm ticari işletmelerin yüzde 1,6’sı ise tamamen kapanma korkusu yaşıyor.

Bu olumsuz tablonun şirketleri ciddi bir likidite darboğazına sürüklediği ifade edilirken tüketicilerin tasarruf eğilimi ve müşteri portföyündeki iflasların nakit akışını doğrudan sekteye uğrattığı kaydedildi.

Hizmet sektöründe risk oranı yüzde 7,6 olarak belirlendi. Konaklama ve gastronomi alanında bu oran yüzde 20’ye yaklaştı.

İmalat sanayisinde ise varoluşsal tehdit hisseden şirketlerin oranı hafif bir düşüşle yüzde 7,5’e geriledi. Ancak Ifo, yüksek enerji ve hammadde maliyetlerinin yanı sıra Asyalı tedarikçiler karşısındaki küresel rekabet dezavantajının, özellikle ihracat odaklı sanayiler üzerinde ciddi baskı oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

İnşaat sektöründe iflas endişesi taşıyanların oranı yüzde 7,3’e yükseldi.

Üç temel sorun

Ifo’nun açıklamasında, tüm sektörler genelinde işletmelerin üç temel sorunla mücadele ettiği vurgulandı. Sipariş eksikliğine bağlı talep yetersizliği, artan işletme ve enerji maliyetleri ile ağırlaşan bürokratik yüklerin şirketlerin üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu belirtildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik durumun gerginliğini koruduğuna dikkati çekerek, “Jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde, iflas rakamlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde seyretmesi muhtemel görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Krizin tedarik zinciri boyunca yayıldığı uyarısında bulunan Wohlrabe, “Müşteriler çekildiğinde veya siparişler iptal edildiğinde, bu durum tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları tüm gücüyle sarsıyor.” değerlendirmesinde bulundu.