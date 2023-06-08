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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 azalışla 5.549,81 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,37 puan ve yüzde 0,20 değer kaybederek 5.549,81 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,41 azalışla kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,58 ile iletişim oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak, 5.608,84 puanla son 5 ayın en yüksek seviyesini test eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre yüzde 3,20 değer kazanarak günü 5.561,18 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörülerin yüzde 34 seviyesine çıktığını anımsatan analistler, toplantı öncesi açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin önemini vurguladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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