Dolar
23.36
Euro
25.05
Altın
1,947.86
ETH/USDT
1,841.10
BTC/USDT
26,443.00
BIST 100
5,573.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'den çay ihracatı 5 ayda 14,9 milyon dolar oldu

Türkiye'den ocak-mayıs döneminde yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 52 artarak, 14 milyon 890 bin 518 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Türkiye'den çay ihracatı 5 ayda 14,9 milyon dolar oldu

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, ülkeden yılın 5 ayında 103 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Turgut, ocak-mayıs 2023'te 3 bin 114 ton çay ihracatından 14 milyon 890 bin 518 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 982 ton çay ihracatından 9 milyon 800 bin 860 dolar kazanıldığını ifade eden Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 4,4, değerde de yüzde 52 arttı. Belçika, ABD ve Birleşik Krallık en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 6 milyon 875 bin 439, ABD'ye 2 milyon 26 bin 356 ve Birleşik Krallık'a da 1 milyon 361 bin 630 dolarlık çay ihraç edildi."

Turgut, ihracat artışına paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekerek, bu dönem Cezayir, Slovakya, Meksika, İspanya, İtalya, Panama, Gabon, Malezya, Yeni Zelanda, Endonezya, Portekiz, Angola, Dominik Cumhuriyeti, Togo, Ruanda ve Polonya'ya da çay satıldığını aktardı.

Çay ihracat ve ülke çeşitliliğindeki artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Turgut, "Özellikle ÇAYKUR'un yurt dışı tanıtımlarının yanında son yıllarda yoğun turist alan Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin Türk çayını tatması ve yoğun beğeni alması da çay ihracatımıza olumlu katkı yaptı. Bu durumun da önümüzdeki aylarda çay ihracatımızı daha üst rakamlara ulaştıracağını öngörmekteyiz." diye konuştu.

Turgut, çay tarımında en önemli konunun sürdürülebilirlik olduğuna işaret ederek, özellikle son yıllarda öne çıkan iklim değişikliği riskine şimdiden hazırlık yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı tahribat gideriliyor
MİT, Irak'ın kuzeyindeki operasyonda gri listede aranan teröristi etkisiz hale getirdi
Şehit olan Uzman Çavuş Aydın Ceylan için Siirt'te tören düzenlendi
Edirne'de istilacı tür su maymunlarının yerleştikleri alanlara zarar verdiği belirtildi

Benzer haberler

Türkiye'den çay ihracatı 5 ayda 14,9 milyon dolar oldu

Türkiye'den çay ihracatı 5 ayda 14,9 milyon dolar oldu

Trabzon'da üniversiteliler mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Marek Hamsik, Trabzonspor'da iz bıraktı

Trabzon'da "Öğretmen" filminin çekimleri başlayacak

Trabzon'da "Öğretmen" filminin çekimleri başlayacak
Trabzon'da dalgıçlar Dünya Çevre Günü'nde denizde dip temizliği yaptı

Trabzon'da dalgıçlar Dünya Çevre Günü'nde denizde dip temizliği yaptı
Trabzonlu bıçak ustası "Kiminin parası, kiminin duası" diyerek 30 yıldır çalışıyor

Trabzonlu bıçak ustası "Kiminin parası, kiminin duası" diyerek 30 yıldır çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet