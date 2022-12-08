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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 4.823,33 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 08.12.2022
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,70 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4.823,33 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,62'yle inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün kapanışa yakın güçlenen satışlarla yüzde 3,46 değer kaybederek günü 4.827,04 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek haftaki toplantılarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini ifade eden analistler, son enflasyon verileriyle birlikte ECB'nin para politikası duruşunda yumuşama oluşabileceği beklentisinin güçlendiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.770 puanın destek, 4.850 ve 4.900 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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