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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 2.082,81 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 18.01.2022
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,95 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 2.082,81 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,02 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıra yüzde 0,83'le spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,46'yla iletişim oldu.

Dün yüzde 0,62 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste 11. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü 2.085,76 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenmesinin ardından, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğunlaşan veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi ve genişleyici para politikasına devam edeceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile son iki yılın en yüksek seviyesini gördüğüne işaret eden analistler, faizlerdeki yükseliş eğiliminin pay piyasalarındaki risk iştahını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.110 seviyesinin direnç, 2.070 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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