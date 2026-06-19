Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 20. gününde de devam ediyor.

Arnavutluk'ta Zvernec'teki turizm projesine karşı gösteriler 20. gününde sürüyor Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 20. gününde de devam ediyor.

Başkent Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

"Edi Rama bir an evvel istifa etmeli"

Göstericilerden 63 yaşındaki Bashkim Mehaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Edi Rama'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Londra'dan geldiğini, 30 yıldır İngiltere'de yaşadığını aktaran Mehaj, "Protesto eden bu insanları desteklemeye geldim çünkü çok haklılar ve birçok sebepleri var. Edi Rama bir an evvel istifa etmeli çünkü ulusu mahvetti, benim için o ülkenin düşmanı ve istifa etmeli. Edi Rama'nın istifa etmesini istiyoruz. Hükümet değişmeli çünkü buradaki durum komünizm döneminden bile daha kötü, bu skandal." diye konuştu.

Bir diğer gösterici 48 yaşındaki Sokol Locaj da 30 yıl Arnavutluk'un dışında yaşadığını ve İtalya'dan geldiğini aktardı.

Arnavut halkının çok büyük bir tarihe sahip kadim bir halk olduğunu belirten Locaj, "Bugün meydanda bulunan insanların değeri tüm dünyadan, tüm Avrupa'dan görülüyor. Bu nedenle Başbakan ve iktidardakiler bu çok zeki ve çok güzel insanlara hesap vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Locaj, Başbakan Rama, ana muhalefet lideri Sali Berisha ve tüm siyasetçilerin yerini hak edenlere bırakması gerektiğine işaret ederek "Ben bu devrimi, barış ve adalet devrimi olarak adlandırmak isterim, hakikat burada." dedi.

Başbakanlık binası önündeki konuşmaların ardından göstericiler, başkent Tiran sokaklarında yürüyüşlerini sürdürdü.

Göstericiler, Başbakan Rama istifa edene kadar gösterilerine devam edeceklerini ifade etti.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin, yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.