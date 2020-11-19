Euro
9.11
Dolar
7.69
BIST 100
1,290.72
Altın
1,862.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay ve Coca-Cola’nın İzmir depremi sebebiyle yapacakları iş birliğinin detaylarını kamuoyuyla paylaşıyor. Galatasaray Kulübünde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, İstanbul’da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.293,73 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 19.11.2020
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.293,73 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.293,73 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 2,78 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, 21-22 Kasım'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.240 ve 1.225'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi: Sürecin son bulması elimizde
Maske yasağının geçen hafta başladığı ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti dünyada Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı yer
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 56 milyon 564 bini geçti
Japonya Kovid-19 vakalarının artış hızına karşı 'maksimum uyarıda'

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar yön arayışında
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı