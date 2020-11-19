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Ekonomi

Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı.

Firdevs Yüksel   | 19.11.2020
Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı

İstanbul

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden (NGS) ü yapılan açıklamaya göre, şirketin 28 Mart 2019'da verdiği başvuru dosyasını inceleyen Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), 13 Kasım'da Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansını onayladı.

Sınırlı çalışma izni 23 Temmuz'da alınan üçüncü güç ünitesinde, inşaat lisansının onaylanmasıyla reaktör ve türbin binaları gibi nükleer güvenlik kapsamındaki tüm yapıların inşaatına ve nükleer güvenlikle alakalı sistem ve ekipmanların montajına başlanabilecek.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu onayı, elektrik üretim lisansı, birinci, ikinci ve üçüncü güç ünitelerinin inşaat lisansları ve Doğu Kargo Terminali geçici işletme izni gibi ana lisans ve izinlerin tamamlandığı projede, dördüncü güç ünitesinin inşaat lisansı için 12 Mayıs'ta NDK'ye sunulan başvuru dosyasında ise inceleme süreci devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Аleksei Frolov, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat lisansının alınması, güç ünitesinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan son izin aşamasıdır. Başvuru dokümanının hazırlanmasının yanı sıra inceleme sürecinde NDK'nin sorularına verilecek yanıtlarla ilgili olarak tasarım kuruluşlarıyla birlikte çok kapsamlı ve detaylı çalışmalar yaptık. NDK, inşaat lisansını vererek Akkuyu NGS'deki üçüncü ünitenin inşaat ve montaj işlerini düzenleyen tüm yasal gerekliliklere ve standartlara uyulduğunu teyit etmektedir. Şu anda daha önce alınan sınırlı çalışma izni kapsamında Akkuyu NGS üçüncü güç ünitesi reaktör binasının ve türbin binasının temel altı beton çalışmaları tamamlanmakta olup, bunun ardından gerçekleştirilecek donatı çalışmaları sonrası aldığımız lisansa istinaden temel betonu yapım çalışmalarına başlayacağız."

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