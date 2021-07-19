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Ekonomi

Borsa bayram tatiline düşüşle girdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatili öncesinde öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,86 değer kaybederek günü 1.351,59 puandan tamamladı.

Bekir Gürdamar   | 19.07.2021
Borsa bayram tatiline düşüşle girdi

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,24 ile ulaştırma oldu.

Bugün 12.40'ta kapanış yapan Borsa İstanbul, Kurban Bayramı ve hafta sonu tatillerinin ardından 26 Temmuz Pazartesi tekrar işleme açılacak.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle küresel ölçekte azalan risk iştahı ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarını negatif etkilediğini bildirdi.

Şu dakikalarda dolar endeksi 93'ün üzerine çıkarken, Avrupa borsalarında da yüzde 2'ye yakın değer kayıpları dikkati çekiyor.

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