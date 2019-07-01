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Ekonomi

Borsa 100 bin puan sınırına dayandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,37 değer kazancıyla 99.735,68 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.07.2019
Borsa 100 bin puan sınırına dayandı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.250,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,62 holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile metal,eşya,makina oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki yükselişler, döviz kurlarındaki düşüş ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımların pozitif etkisiyle 100 bin sınırına dayanarak 3 ayın en yüksek seviyesi olan 99.970,58 kadar yükseldi ve günü yüzde 3,37 değer kazancıyla 99.735,68 puandan tamamladı.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde olumlu mesajların verilmesi ve Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin pozitif havanın küresel risk iştahını artırdığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 puanın direnç, 96.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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