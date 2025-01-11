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Ekonomi

Borda 2024'te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla rekor bir başarıya ulaşıldığını bildirdi.

Gökçe Topbaş  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Borda 2024'te 1,3 milyar dolarlık satış rekoru kırıldı

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73’lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.

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