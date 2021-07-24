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Artvin'deki sel bölgesinde abonelerin yüzde 99,7’sine elektrik verildi

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 24.07.2021
Artvin'deki sel bölgesinde abonelerin yüzde 99,7’sine elektrik verildi

Izmir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99,7’sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99,7’sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandı. Kalan 43 aboneye altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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