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Bakan Dönmez: İzmir'de dün gece itibarıyla tüm şebekemize doğal gaz verdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, İzmir'deki depremin ardından dün gece itibarıyla tüm şebekelere doğal gaz verildiğini açıkladı.

Büşranur Begçecanlı   | 02.11.2020
Bakan Dönmez: İzmir'de dün gece itibarıyla tüm şebekemize doğal gaz verdik

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki depremin ardından dün gece itibarıyla tüm şebekelere doğal gaz verildiğini bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de dün gece itibarıyla tüm şebekemize doğal gaz verdik. Hasarsız binalara kontrollü olarak gaz vermeye devam ediyoruz. Önlemler doğrultusunda tüm İzmirli kardeşlerimize doğal gaz ulaşacak." ifadelerini kullandı.



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