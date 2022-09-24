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Ekonomi

Bodrum'a 'Mein Schiff Herz' ile 1743 yolcu getirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff Herz" 1743 yolcu getirdi.

Ali Ballı   | 24.09.2022
Bodrum'a 'Mein Schiff Herz' ile 1743 yolcu getirildi

Muğla

Heraklion'dan gelen Malta bayraklı 262 metre boyundaki "Mein Schiff Herz" Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Gemide çoğunluğui Alman, 1743 yolcu ile 735 personel bulunuyor. Limana yanaşan gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Bazıları da sahilde açık işletmelerde oturup yemek yedi. Yolcu gemisinin yarın Mikanos'a devam edeceği öğrenildi.

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