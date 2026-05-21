Bitkisel üretimin tahıl ve meyvelerde artması bekleniyor Türkiye'de bitkisel üretimin, 2026'da geçen yıla göre tahıl, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde artması beklenirken, sebze üretiminde ise bir değişiklik öngörülmüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılına ilişkin "Bitkisel Üretim Birinci Tahmini"ni açıkladı.

Buna göre, üretim miktarlarının, 2026 yılı ilk tahmininde geçen yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 12,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57,8 artması beklendi. Yaklaşık üretim miktarlarının, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,4 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının, 2026'da geçen yıla göre yüzde 21,7 artışla yaklaşık 41,6 milyon ton olacağı öngörüldü. 2025'e kıyasla buğday üretiminin yüzde 26,7 artışla yaklaşık 22,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 50 yükselişle 9 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Çavdar üretiminin yüzde 12,3 artarak 228,3 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 4,3 artışla 300 bin tona çıkacağı hesaplandı. Mısır üretiminin ise yüzde 5,9 azalarak 8 milyon ton olacağı belirlendi.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 510 bin ton, 210 bin ton ve 385 bin ton olacağı öngörüsünde bulunuldu. Yumru bitkilerden patatesin ise geçen yıla kıyasla yüzde 3,1 azalarak 6,2 milyon ton üretileceği kaydedildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin, yüzde 12,7 azalarak 129,9 bin ton olacağı öngörüldü. Söz konusu dönemde ayçiçeği üretiminin ise yüzde 16,2 artışla 2,3 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Şeker pancarı üretiminin, yüzde 5,8 artarak 22 milyon ton olarak gerçekleşeceği belirlendi.

Sebze üretiminin değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor

Sebze üretiminin, bu yıl 2025'e göre önemli bir değişiklik göstermeyeceği öngörüldü. Sebze ürünleri üretim miktarının, 2026'da 33,3 milyon ton olacağı hesaplandı.

Sebzeler grubu ürünlerinden hıyarda yüzde 8,8'lik, kuru sarımsakta yüzde 17,5'lik, salçalık kapya biberde yüzde 2,3'lik üretim artışı olması beklendi. Domateste yüzde 0,6, karpuzda yüzde 1,9, kuru soğanda yüzde 13,5 üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminin artması bekleniyor

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının, 2026'da geçen yıla göre yüzde 57,8 artarak yaklaşık 31 milyon ton olacağı belirtildi.

Meyveler grubunda, 2025'e göre elmada yüzde 93,6, çilekte yüzde 1,4, şeftalide yüzde 88,6, nektarinde yüzde 107,7, kirazda yüzde 255,7, üzümde yüzde 53 üretim artışı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 46,3, portakalda yüzde 63,9, limonda yüzde 63,8 üretim artışı hesaplandı. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 62,2, cevizde yüzde 95,1, Antep fıstığında yüzde 113,6 üretim artışı olacağı tahmininde bulunuldu.

Muz üretiminin, geçen yıla göre yüzde 1,3 oranında azalacağı, zeytin üretiminin ise yüzde 55,7 artacağı tespit edildi.