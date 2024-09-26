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Ekonomi

Bitkisel üretim desteklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2024'te yapılacak bitkisel üretim desteklerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Mustafa Çalkaya  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Bitkisel üretim desteklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Ankara

Bakanlıkça hazırlanan "Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ", 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ülkede bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği ve arz güvenliğini sağlamak, kayıtlılığı artırmak, bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesini sağlamak ve tarımsal ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden gerçek ve tüzel kişilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, mazot ve gübre destekleri çiftçilere nakit olarak ödenmesi hükme bağlandı. Fark ödemesi destekleri birim tutarları da yüzde 50-566,7 arasında artırıldı.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları birim fiyatlarında yüzde 48,1 ile yüzde 66,7'e varan oranlarda artış yapıldı.

Standart fidan kullanım desteği birim tutarı yüzde 60, sertifikalı fidan kullanım desteği birim tutarı yüzde 25 yükseltildi.

Tek yıllık ve çok yıllık yem bitkileri ekilişi yapan ve ürününü hasat eden çiftçilere verilecek destek birim tutarı yüzde 100 artırıldı.

Üretim planlaması kapsamında süt havzası olarak belirlenen illerde yem bitkisi desteğine yüzde 50 ilave destekleme ödemesi yapılacak.

Lisanslı depolarda ürün depolama kira, nakliye ve analiz desteği kapsamında, Ticaret Bakanlığınca belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 60'ı, analiz ücreti tarifesinin yüzde 50'si desteklenecek.

Ödemeler, Ziraat Bankasının ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.


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