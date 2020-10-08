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Ekonomi

TP'ye 4 petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TP) 4 petrol arama ruhsatı verildi.

Firdevs Yüksel   | 08.10.2020
TP'ye 4 petrol arama ruhsatı verildi

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin yayımlandı.

Buna göre, TP'ye Samsun, Sinop, Amasya ve Çorum'da, birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Yüz ölçümleri 58 bin 350 hektarla 58 bin 580 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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