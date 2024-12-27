Dolar
35.24
Euro
36.69
Altın
2,625.51
ETH/USDT
3,420.70
BTC/USDT
97,000.00
BIST 100
9,998.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak.
logo
Ekonomi

Bitkisel üretim bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5 azaldı

Bitkisel üretim bu yıl 2023'e göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5 azalırken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,1, sebzelerde yüzde 5,6 artış gösterdi.

Mehmet Can Toptaş, Hasan Hüseyin Takule  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Bitkisel üretim bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, üretim miktarları 2024'te geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5 azaldı, sebzelerde yüzde 5,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,1 arttı.

Bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77,5 milyon ton, sebzelerde 33,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 28 milyon ton üretim gerçekleşti.

Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 7,5 azalarak yaklaşık 39 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 5,5 azalışla 20,8 milyon tona, arpa üretimi yüzde 12 azalarak 8,1 milyon tona, çavdar üretimi yüzde 15,7 azalışla 257 bin tona, yulaf üretimi yüzde 4,9 gerileyerek 390 bin tona, mısır üretimi de 10 gerileyerek 8,1 milyon tona düştü.

Baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla 575 bin ton, 279 bin ton ve 405 bin ton oldu. Yumru bitkilerden patates ise yüzde 21,1 artışla 6,9 milyon ton üretildi.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 30,9 artarak 180 bin tona, ayçiçeği üretimi yüzde 0,1 düşüşle 2,2 milyon tona geriledi.

Şeker pancarı üretimi de yüzde 8,9 azalışla 23 milyon ton olarak hesaplandı.

Meyve ve sebze üretimi

Sebze ürünleri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 33,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 9,9, kuru soğanda yüzde 1,2, salçalık kapya biberde yüzde 21,1 üretim artışı hesaplanırken, hıyarda yüzde 6,9, sivri biberde yüzde 0,6, beyaz lahanada yüzde 5 üretim azalışı görüldü.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 2,1 yükselişle yaklaşık 28 milyon tona ulaştı.

Geçen yıla kıyasla meyveler grubunda üretim miktarı elmada yüzde 4, çilekte yüzde 10,4 azaldı, narda yüzde 10,1, üzümde ise yüzde 2 arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 32,7, portakalda yüzde 30,3, limonda yüzde 25,6 üretim azalışı gerçekleşti.

Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 10,3, cevizde yüzde 18,3, Antep fıstığında yüzde 117,6 üretim yükselişi görüldü.

Muz üretiminde yüzde 5,9 azalış, zeytinde ise yüzde 146,7 artış kayıtlara geçti.

Süs bitkileri üretimi azaldı

Süs bitkileri üretim miktarı 2024'te geçen yıla göre yüzde 6,1 azalış kaydetti. Bu grupta kesme çiçekler yüzde 69,5, diğer süs bitkileri ise yüzde 30,5'lik paya sahip oldu.

Kesme çiçek üretiminde yüzde 0,1, diğer süs bitkileri üretiminde ise yüzde 17,4 azalış gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de
TÜGVA Başkanı Beşinci'den 1 Ocak'taki Filistin eylemine katılma çağrısı
Sabiha Gökçen Havalimanı 2025'te 42 milyondan fazla yolcu ağırlamayı hedefliyor
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi kapılarını AA'ya açtı

Benzer haberler

Yabancı büyükelçilerin gözünden Türkiye'de 2024

Yabancı büyükelçilerin gözünden Türkiye'de 2024

Bitkisel üretim bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5 azaldı

Bakan Yumaklı: Artık üreticilerimiz internet sayfamızdan sadece bir tıkla nasıl bir destek alacağını görecek

Türkiye'de 2024 böyle geçti

Türkiye'de 2024 böyle geçti
2024'te kültür sanat dünyasının ünlü isimleri hayatını kaybetti

2024'te kültür sanat dünyasının ünlü isimleri hayatını kaybetti
Türkiye'de çevre alanında 2024 böyle geçti

Türkiye'de çevre alanında 2024 böyle geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet