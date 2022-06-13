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Ekonomi

Bitci'den Türk sporuna 140 milyon liralık destek

Türkiye'de 13 farklı spor takımı ve federasyon ile fan token projesi geliştiren Bitci, son 1,5 yılda söz konusu organizasyonlara 140 milyon TL’nin üzerinde kaynak sağladı.

Ercan Çakar   | 13.06.2022
Bitci'den Türk sporuna 140 milyon liralık destek

İstanbul

Bitci'den yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da 2018 yılında kurulan ve aradan geçen kısa sürede dünyanın sayılı fan token platformlarından biri haline gelen Bitci Teknoloji, Türk sporuna desteğini kesintisiz sürdürüyor. 2020 yılında geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinden, takım ve federasyonlar için fan token projesi geliştiren Bitci, son 1,5 yılda Türkiye'den 13 farklı organizasyonla iş birliğine gitti.

Türkiye'deki ilk fan token iş birliklerini, 2020 yılının son çeyreğinde Karşıyaka Spor Kulübü ile hayata geçirdiklerini ifade eden Bitci Teknoloji Üst Yöneticisi (CEO) Onur Altan Tan, "Karşıyaka'nın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu ile dünyada bir ilke imza attık ve milli takımlar düzeyindeki ilk fan token projesini hayata geçirdik. Bugün itibarıyla bu iki organizasyonun yanı sıra Türkiye'den Eskişehirsor, Ankaragücü, Denizlispor, Bursaspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor, Bodrumpor, Adanaspor ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ile fan token anlaşmalarımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki her token projesinin arzlarının yapıldığını ve Bitci.com borsasında işleme açıldığını ifade eden Onur Altan Tan, şunları ifade etti:

"Her projemiz de yatırımcılar nezdinde çok büyük ilgiyle karşılandı. Biz bu token projelerini tasarlarken, üç ayaklı bir sistem kurduk. 'Hem takımlar hem taraftarlar hem de yatırımcılar kazansın' dedik. Şu anda fan token ekosistemi hala gelişme aşamasında. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük gelişmeler, sürprizler gelecek. Özellikle taraftarların, destekledikleri takımlarla olan etkileşimlerini farklı bir seviyeye çekeceğiz."

Fan token projesi geliştirdikleri takımlara aynı zamanda sponsor olarak da destek verdiklerini kaydeden Onur Altan Tan, "Anlaşmaların kapsamına göre, bazı takımlarına stadına ismimizi verdik, bazılarının göğüs sponsoru olduk. Bugüne kadar sponsorluklarımız ve fan token gelir paylaşımlarımızla birlikte Türkiye'de takım ve organizasyonlara 140 milyon liranın üzerinde katkı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

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