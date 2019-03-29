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Spor

'Büyük Spor Buluşması Spor Ödülleri' sahiplerini buldu

Spor Platformunun düzenlediği organizasyonda Anadolu Ajansı da ödüle layık görüldü.

Zeynep Ercan   | 29.03.2019
'Büyük Spor Buluşması Spor Ödülleri' sahiplerini buldu

Ankara

Spor Platformunun düzenlediği "Büyük Spor Buluşması Spor Ödülleri" töreni, Ankara'da yapıldı.

Mamak'ta bir restoranda gerçekleştirilen ödül törenine, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmış sporcular, antrenörleri, yöneticileri ve siyasetçiler katıldı.

Platform adına konuşan Ensar Kurt, Ankara'nın sporun da başkenti olmasını istediklerini belirterek, "Bunu yerel yöneticilerden istiyoruz. Ankara'da spor daha yukarılara çıksın. Spor müzesi yok. Ankara'da spor müzesi oluşturulmalı." diye konuştu.

Törene katılan Cumhur İttifakı'nın AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse de ilçede her yaştan insana hizmet vermek istediklerini söyledi.

Ortaokulu bitiren tüm çocukların yüzme sporunu öğrenmesini istediklerini ve projeler hazırladıklarını anlatan Köse, "Sizlerden destek istiyoruz. Spor kulüplerine destek vermek istiyoruz. Tüm amatör spor kulüplerinin Mamak'ta temsil edilmesini hedefliyoruz. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının Mamak'tan çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende Anadolu Ajansı da spora katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Anadolu Ajansının ödülünü, Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru aldı.

Diğer sporcu, antrenör ve yetkililere de plaketleri takdim edildi. Tören sonrasında toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.


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