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Ekonomi

Bayburt'un ürün yelpazesine kudret narı da eklendi

Bayburt Üniversitesi tarım uygulama ve araştırma sahasında deneme amacıyla ekilen ve iyi düzeyde geliştiği gözlemlenen meyvenin çiftçiler için alternatif ürün olması hedefleniyor.

Beşir Kelleci  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Bayburt'un ürün yelpazesine kudret narı da eklendi Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Bayburt Üniversitesince deneme amaçlı ekilen kudret narının çiftçilere yeni gelir kapısı olması amacıyla çalışma başlatıldı.

Öğrencilerin mesleki uygulama derslerindeki teorik bilgilerini pratiğe aktarmaları ve bilimsel çalışmalarla kentte tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması amacıyla merkeze bağlı Gümüşsu köyünde oluşturulan tarım uygulama ve araştırma sahasına bu yıl ilk kez kudret narı dikildi.

Kapalı alandaki üretimin ardından gelişimi oldukça iyi düzeyde gözlemlenen meyvenin hasadı gerçekleştirildi.

Özellikle sağlık sektöründe kullanılan ve yüksek kazanç sağlayan meyvenin üretiminin yörede yaygınlaştırılarak çiftçiler için alternatif ürün olması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine, üniversite bünyesindeki geniş tarımsal uygulama alanlarında her yıl çok fazla çalışma yaptıklarını söyledi.

Kentteki üretim çeşitliliğini artırmak için her yıl yeni ürünleri test ettiklerini belirten Türkmen, "Üniversite olarak şehrimizde tarımsal üretime destek sağlamak amacıyla hem çiftçilerimizin üretimini yaptığı bitkilerle ilgili farklı değerlendirmeleri yapıyoruz hem de özellikle çiftçilerimizin tanımadığı ürünlerin şehrimize uygunluğuyla ilgili araştırmaları bilimsel perspektifle yürütüyoruz." dedi.

Türkmen, bu kapsamda deneme ekimi yaptıkları kudret narını da başarılı şekilde ürettiklerini ifade etti.

Alandaki çalışmalarla ilgili bölgedeki üreticilerin bilgilendirildiğini anlatan Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevsim koşullarından dolayı yaz döneminde ağırlık verdiğimiz üretim çalışmalarıyla ilgili bilimsel bulguları da çiftçimizin faydasına sunmak üzere eğitim öğretim dönemi başladığı andan itibaren seminer ve çalıştay gibi eğitim faaliyetleriyle çiftçiler ve ilgili kuruluşlarla paylaşmaya özel önem gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalar, ileride hem katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin sayısının artırılması hem de ürün çeşitliliğinin sağlanması açısından çok büyük katkı sağlayacaktır. Topluma, şehrimize katkı sağlama misyonuyla tarımsal alandaki faaliyetlerimizi titizlikle önümüzdeki yıllarda da yürüteceğiz."

"Üreticilerimizi gelir kapısı daha yüksek ürünlerle tanıştırmak istiyoruz"

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ise araştırma sahasında öğrencilerle birlikte her yıl yeni tür ve çeşitlerin adaptasyonu konusunda uygulamalar yaptıklarını söyledi.

Bu yıl ürün yelpazesine kudret narını da eklediklerini belirten Erdoğan, "Buradaki hedefimiz ilimiz ve bölgemizdeki ürün çeşitliliği sayısını artırmak ama bunu yaparken de aynı zamanda ilimizde birim fiyatı yüksek, üreticilerimizi gelir kapısı daha yüksek olabilecek ürünlerle tanıştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, kudret narının son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de popüler meyveler arasında yer aldığını, özellikle tıbbi amaçlı kullanımının oldukça yaygınlaştığını belirtti.

Bayburt'ta örtü altı tarım yöntemiyle yetiştirilen kudret narından yüksek verim alınabileceğini ortaya koyduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizde genellikle Yalova ve Bursa ile Ege Bölgesi'nde yetiştirilen bir ürün. Bayburt sıcaklık anlamında o bölgelerden farklı ama kapalı ortamda, örtü altı yetiştiricilikle bunu başarmak mümkün. Aynı zamanda örtü altı yetiştiricilikle ilgili bölgemizde büyük destekler var. Örtü altı yetiştiricilikte farklı ürünler de ilave edilmesi anlamında değerlendirilebilecek bir ürün. Biz denedik, başarılı oldu ve ürünün verimi de oldukça yüksek. Tıbbi amaçlı kullanılan bir ürün ama aynı zamanda yaprakları, meyvesi, tohumları sebze olarak da değerlendirilebilen ürünler ancak dünyadaki en büyük kullanım alanı tıbbi hassasiyet olarak sağlık alanında kullanılıyor."

Erdoğan, tarım uygulama ve araştırma sahasının 1200 metrekare olduğunu, kudret narı üretimini ise 400 metrekarelik bölümünde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hasadın ardından değerlendirme yaptıklarını anlatan Erdoğan, üreticilerin kudret narından dekar başına 2,5 ton ürün alabileceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

İl genelinde patates, beyaz lahana, tarhun, fasulye ve mısır, üretim miktarı açısından öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Üniversitenin tarım uygulama ve araştırma sahasında daha önce yapılan aronya, mor patates ve Hokkaido kabağı üretiminde de başarı sağlanmıştı.

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