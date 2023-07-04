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Ekonomi

Batı Akdenizli ihracatçılar, İngiltere'de gıda sektörü temsilcileriyle buluştu

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından bölgenin gıda sektöründeki ihracatını artırmak amacıyla İngiltere'ye ticari heyet gönderildi.

Hatice Özdemir Tosun  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Batı Akdenizli ihracatçılar, İngiltere'de gıda sektörü temsilcileriyle buluştu

Antalya

BAİB'den yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı Ramazan Keskin, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Duran, Cüneyt Doğan ve 15 firma temsilcisi, Ticaret Bakanlığının desteğiyle Londra'da gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Heyet, bir haftalık programda İngiliz firmalarla 100'e yakın iş görüşmesi yaptı ve şirketlerin satın alma ofislerinde ve süpermarketlerinde incelemelerde bulundu.

İngiliz pazarı, tüketici alışkanlıkları ve talepleri üzerinde değerlendirmelerde bulunan heyet, bölgeden İngiltere pazarına gıda ihracatını artırmak amacıyla önemli adımlar attı.

BAİB heyetine, iş görüşmelerinde Londra Ticaret Müşaviri Abdurrahman Deniz de eşlik etti.

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