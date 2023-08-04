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Ekonomi

Batı Akdeniz'in 7 aylık ihracatı 1,5 milyar doları aştı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi işletmeler, bu yılın 7 ayında 1 milyar 546 milyon 112 bin 684 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Sinan Özmüş  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Batı Akdeniz'in 7 aylık ihracatı 1,5 milyar doları aştı

Antalya

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgeden yurt dışına temmuzda 194 milyon 785 bin 88 dolarlık satış gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçen ay en fazla yaş meyve ve sebze sektöründen ihracat yapıldığı bilgisini veren Çavuşoğlu, sektörün yüzde 48,99'luk artışla 53 milyon 265 bin 715 dolarlık dış satıma imza attığını bildirdi.

Temmuzda Birleşik Krallık ve Türkmenistan'a ihracatta rekor artış

Temmuz ayında en fazla ihracatın sırasıyla Almanya, Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Türkmenistan'a yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Listenin dördüncü ve beşinci sırasında yer alan Birleşik Krallık ve Türkmenistan, ihracat artışında adeta rekor kırdı. Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 137,31 artışla 8 milyon 642 bin 730 dolar, Türkmenistan'a da yüzde 242,14 artışla 8 milyon 506 bin 772 dolar oldu." bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, 1 Ocak-31 Temmuz döneminde bölgeden 1 milyar 546 milyon 112 bin 684 dolarlık ihracat yapıldığını anlattı.

Bu dönemde en fazla dış satımın yaş meyve ve sebze sektöründen gerçekleştirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Sektörün ihracatı 540 milyon 130 bin 651 dolar oldu ve yarım milyar doları aştı. Bölgeden en fazla ihracatı yapılan ilk 5'te sırasıyla maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya ve demir metaller sektörleri yer aldı. Bu süreçte de en fazla ürün gönderimi Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı Rusya, Çin, Ukrayna ve Romanya takip etti."

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