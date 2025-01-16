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Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Sektörün toplam mevduatı 19 trilyon 283,9 milyar lira, kredi hacmi ise 15 trilyon 573 milyar lira oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

İstanbul

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 139,3 milyar lira artarak 19 trilyon 283 milyar 850 milyon 806 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 10 Ocak ile biten haftada 139 milyar 284 milyon 973 bin lira artışla 19 trilyon 283 milyar 850 milyon 806 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,37 artışla 11 trilyon 907 milyar 284 milyon 793 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,45 azalışla 6 trilyon 441 milyar 706 milyon 372 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 190 milyar 781 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 162 milyar 306 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 10 Ocak itibarıyla 1 milyar 183 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,56 artarak 1 trilyon 937 milyar 791 milyon 102 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,36 yükselişle 2 trilyon 72 milyar 154 milyon 499 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,61 azalışla 2 trilyon 352 milyar 166 milyon 585 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 466 milyar 542 milyon 557 bin lirası konut, 57 milyar 580 milyon 507 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 413 milyar 668 milyon 38 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Ocak ile biten haftada 89 milyar 771 milyon 646 bin lira artarak 15 trilyon 572 milyar 980 milyon 952 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,66 artış kaydetti.

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