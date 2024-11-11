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Ekonomi

Bankacılık Sektöründe Erişilebilirlik Çalıştayı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı" çerçevesinde, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) organizasyonunda, engelli bireylerin bankacılık hizmetlerine erişimini artırmayı amaçlayan çalıştay düzenledi.

Serap Doğan  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Bankacılık Sektöründe Erişilebilirlik Çalıştayı

İstanbul

BDDK açıklamasına göre, 8 Kasım'daki "Bankacılık Sektöründe Erişilebilirlik Çalıştayı"na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 40 banka ve farklı engelli gruplarını temsil eden 35 sivil toplum kuruluşu katıldı.

Çalıştay boyunca sektör temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları erişilebilirliğin sektördeki mevcut durumu ve gelişimine ilişkin çeşitli sunumlar yaptı.

Toplantıda, bankacılık sektörünün mevcut uygulamaları, engelli bireylerin bankacılık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları zorluklar, sektör genelinde yapılabilecek iyileştirmeler, atılabilecek adımlar ve işbirlikleri değerlendirildi.

Çalıştayda, mevcut bankacılık ürün ve hizmetlerinin kapsayıcılığını artırma, yeni ürün ve hizmetlerin erişilebilir tasarlanması konuları ön plana çıktı. Bu bağlamda, farklı engel gruplarını temsil eden odak gruplarla çalışmalar yapılması ve son kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanarak bankacılık ürün ve hizmetlerinin erişilebilirlik düzeyinin artırılması için bir yol haritası oluşturulması hedeflendi.

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