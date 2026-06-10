Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, "19 metre ve üzeri boylardaki gemilere Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazları takılmaya başlandı." dedi.

Balıkçı gemilerindeki takip cihazları yenileniyor Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, "19 metre ve üzeri boylardaki gemilere Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazları takılmaya başlandı." dedi.

Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerde su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzunluğu 12 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerinin Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği kapsamında çalışır vaziyette takip cihazı bulundurmak zorunda olduğunu anımsattı.

BAGİS'in, balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla dijital ortamda kayıt altına alınarak haritalar üzerinde gösterilmesini sağlayan uzaktan takip sistemi olduğunu anlatan Türkyılmaz, "Bakanlığımız, 2016'da BAGİS cihazlarını balıkçı gemilerimize ücretsiz monte ederek izleme sistemini yaygın kullanmaya başladı. Gelişen teknolojiden daha iyi faydalanmak amacıyla BAGİS cihazlarının yenilenmesi için çeşitli projeler başlatıldı. Bakanlığımız ve FAO işbirliğinde yürütülen proje kapsamında ilk etapta yaklaşık 1 milyon dolar bütçe kullanılarak 858 izleme cihazı temin edildi. 19 metre ve üzeri boylardaki balıkçı gemilerine BAGİS cihazları takılmaya başlandı." diye konuştu.

Türkyılmaz, yeni BAGİS cihazlarının temini ve gemilere montajının Bakanlık tarafından ücretsiz yaptırıldığına işaret ederek, "Yıl sonuna kadar bu cihazların montajını tamamlayacağız. Hazırlanan diğer projeler kapsamında gelecek yıldan itibaren 19 metreden küçük boylardaki gemilere de yeni BAGİS cihazları takılması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

"Balıkçılarımıza ilave yük getirmeden montaj işlemleri gerçekleştiriliyor"

Yeni BAGİS cihazlarının montajına genel balıkçılık av sezonunun bittiği 15 Nisan itibarıyla başlandığını aktaran Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız gemilerin bağlı bulunduğu barınakları belirleyerek buralarda montaj işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Montajların yapılacağı barınaklar, her ilde gemilerin yoğun bulunduğu yerlere göre seçildi. Bu doğrultuda balıkçılarımıza ilave yük getirmeden montaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Montaj yapılacak barınaklar, montaj tarihleriyle birlikte Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden ve Bakanlığımız il-ilçe müdürlükleri kanalıyla balıkçılarımıza duyurulmaktadır. Yeni BAGİS cihazlarını, ilk olarak uluslararası sularda orkinos avcılığına giden balıkçı gemilerimize taktık. Bu gemiler şu anda Akdeniz'in uluslararası sularında avcılık yapmaktadır. Tedarik sürecine göre montajları, mümkün olduğunca yeni av sezonu açılmadan büyük ölçüde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

"Gemiler daha sıkı takibe alınabiliyor"

Türkyılmaz, gelişen teknoloji sayesinde izleme cihazlarının daha kompakt ve verimli hale geldiğini belirterek, "Yeni BAGİS cihazları, yasa dışı avcılıkla mücadelede ve balıkçılığa yasak alanların takibinde gelişmiş özellikler barındırmaktadır. Cihazlarda balıkçılığa yasak alanlar tanımlanarak bu alandaki gemi hareketleri yakından takip edilmekte ve olası ihlaller tespit edilmeye çalışılmaktadır. Cihazların sinyal aralığı gerektiğinde uzaktan erişimle değiştirilerek gemi daha sıkı takibe alınabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yeni adımlar atılıyor"

Bakanlığın, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında BAGİS cihazlarının modernizasyonu yanında başka adımlar da attığına işaret eden Türkyılmaz, bu kapsamda Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezinin Türkiye'yi çevreleyen denizlerdeki avcılık faaliyetlerini sürekli takip ettiğini anlattı.

Türkyılmaz, ihlal durumunda bu merkezdeki ekiplerin müdahale edebileceğini veya diğer illerdeki denetim ekipleriyle koordinasyon sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"İllegal balıkçılıkla mücadelede bir diğer önemli adım Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirilmesidir. 5 Haziran Dünya Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele Günü'nde yayımladığımız eylem planı, yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılıkla mücadelede ülke olarak kararlılığımızı ve bölgemizdeki güçlü yapımızı göstermektedir. FAO'ya uyumlu olarak hazırlanan planla, gemi izleme sistemleri, liman kontrolleri, 7 gün 24 saat kesintisiz saha operasyonlarıyla denetim standartlarımızı uluslararası anlamda güçlendiriyoruz."