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Ekonomi, Koronavirüs

Bakan Varank: Yerli aşıda hedefimiz sene sonu

Bakan Varank, inaktif aşı, virüs benzeri parçacıklar (VLP) ve adenoviral aşı adayları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvurulduğunu belirterek, "TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 15.03.2021
Bakan Varank: Yerli aşıda hedefimiz sene sonu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'nın ardından katıldığı televizyon programında yerli aşı çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Aşı geliştirme süreçlerinin oldukça meşakkatli ve uzun olduğuna dikkati çeken Varank, "Bu süreçler insana uygulanacak tedavi metotları olduğu için uzun sürebiliyor. Türkiye’de daha önce de ilan ettik, üniversitelerimizin projeleri var. Mesela Kayseri’de bir hocamızın aşı adayı Faz 2 çalışmasını şu anda gerçekleştiriyor, Faz 3 aşamasına geçmesine az kaldı." diye konuştu.

Varank, COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında TÜBİTAK ve Bakanlığın desteklediği projeler olduğunu anımsatarak, "Platformla yenilikçi, dünyada çok az denenmiş aşı adaylarını geliştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi virüs benzeri parçacıklar (VLP) dediğimiz virüs benzeri parçacıklar aşı adayı. Dünyada sadece 2 ülke bu aşı adayını çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İnaktif aşı, VLP ve adenoviral olmak üzere 3 aşı adayı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) başvurulduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"TİTCK onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. İnşallah sene sonuna kadar kendi yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz. Bu süreç uzun sürecek, dünyada aşı savaşları var, fakir ülkelere hiç aşı gitmiyor. Dolayısıyla burada geliştireceğimiz aşının uzun yıllar devam edecek salgınla mücadelede önemli bir başarı olacağını biliyoruz ve diğer ülkelerle bunu paylaşmak için de hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Varank ayrıca platformdaki aşı adaylarından birinde gönüllü denek olacağını ifade ederek, böylelikle bilimsel bir çalışmaya katkı vermiş olacağını sözlerine ekledi.

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