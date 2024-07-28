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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Zeynep Duyar  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesi açıklaması

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, amaçlarının çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu belirterek, "Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, vergi düzenlemelerine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vergi düzenlemelerini içeren teklifin, TBMM'de kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa, vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."

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