Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen vergi düzenlemesinin hayırlı olmasını diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını temenni etti.
Ankara
Yılmaz, vergi ve sosyal güvenlik alanına yönelik düzenlemeler içeren kanunun TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Cevdet Yılmaz, paylaşımında, "Orta Vadeli Program'da yer alan politikalar çerçevesinde vergide adaleti sağlamayı, etkinliği artırmayı, kayıt dışılığı engellemeyi öngören, geniş kitlelerden değil kazanandan vergi almayı hedefleyen düzenlemeler Meclisimizde kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.