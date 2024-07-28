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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen vergi düzenlemesinin hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını temenni etti.

Harun Kutbe  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen vergi düzenlemesinin hayırlı olmasını diledi

Ankara

Yılmaz, vergi ve sosyal güvenlik alanına yönelik düzenlemeler içeren kanunun TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cevdet Yılmaz, paylaşımında, "Orta Vadeli Program'da yer alan politikalar çerçevesinde vergide adaleti sağlamayı, etkinliği artırmayı, kayıt dışılığı engellemeyi öngören, geniş kitlelerden değil kazanandan vergi almayı hedefleyen düzenlemeler Meclisimizde kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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