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Ekonomi

Bakan Şimşek, New York'ta yatırımcı toplantılarına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 yatırımcı toplantısına katıldı.

Yıldız Taşdelen Erli  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Bakan Şimşek, New York'ta yatırımcı toplantılarına katıldı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde en büyük diplomatik etkinliklerden biri olarak değerlendirilen ve üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM Genel Kurulunda bazı liderlerle görüşüp 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya gelirken, Bakan Şimşek de yatırımcı toplantıları yaptı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şimşek, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 ayrı yatırımcı toplantısına katıldı. Toplantılarda, ABD'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Şimşek, ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaştı.

Şimşek, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerini vurguladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Toplantıya, ABD ve Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri de iştirak etti.

Şimşek, toplantıda yaptığı detaylı sunumda, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerini vurgularken, ülkenin sahip olduğu stratejik avantajları detaylarıyla anlattı.

Bakan Şimşek'in ABD'de bugün de yatırımcı toplantılarına devam edeceği öğrenildi.

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