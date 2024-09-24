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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de birçok ülkeden iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

Dilara Zengin Okay  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, X sosyal medya hesabından, ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, "New York'ta iki gündür devam eden ikili ve çok yönlü görüşmelerimiz kapsamında Amerikalı ve dünyanın birçok ülkesinden gelen iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek ülkemizin potansiyelini anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda ABD Ticaret Odası Başkanı Suzanne Clark ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, toplantıda Türkiye'deki yatırım ortamı ve olası fırsatların ele alındığını aktardı.

Bolat, "Farklı alanlarda önemli işbirliklerine sahip olan Türk ve Amerikalı şirketlerin bir araya gelerek işbirliği alanlarını çeşitlendirmesinin, iki ülke ticaret hacminin yukarı yönlü ivmelenmesine yapacağı etkinin olumlu olacağına inanıyoruz. Türkiye ve ABD arasında ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefine ulaşmamızda şirketlerimiz önemli bir rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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