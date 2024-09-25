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Ekonomi

Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini sürdürüyor.

Yıldız Taşdelen Erli  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini sürdürüyor

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, Şimşek, New York temasları kapsamında, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimiyle bir araya geldi.

Şimşek, Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, ekonomi programını anlattı. Toplantıya dünyanın en büyük fonlarının portföy yöneticilerinden oluşan 15 kişilik bir yatırımcı grubu katıldı.

Katılımcılar programı tebrik etti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Goldman Sachs'ın düzenlediği Yatırım Konferansı'nda detaylı bir sunum yapan Şimşek, Goldman Sachs Küresel İlişkiler Başkanı Jared Cohen'in moderatörlüğünde de soruları yanıtladı.

Yoğun katılımın olduğu Goldman Sachs'taki toplantıda söz alan katılımcıların programın başarısını tebrik ettiği öğrenildi.

Şimşek, META ve IFC yöneticileri ile görüştü

Mehmet Şimşek, New York temasları kapsamında, bazı ikili görüşmeler de yaptı.

Şimşek, META Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ve beraberindeki heyetle verimli toplantılar gerçekleştirdi.

Şimşek, ayrıca, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Amerika-Türkiye iş dünyası buluşmasına da katıldı.

Yatırımcılara "yeni ilave vergiler getirilmesi planlanmıyor" mesajı

Söz konusu toplantılarda Şimşek'in, yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını aktardığı öğrenildi.

Bu arada, Türkiye'nin 2024-2028 yıllarında IFC'den 9 milyar dolar tutarında finansman sağlaması bekleniyor. 2024 mali yılı için yaklaşık 3,6 milyar dolar, 2025 mali yılı için şimdiye kadar 600 milyon dolar finansman IFC tarafından özel sektöre sağlandı.

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