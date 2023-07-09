Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,866.70
BTC/USDT
30,284.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Katar'la özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Katar ziyaretine dair, "Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Katar'la özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştireceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Katar ziyaretini değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüklerini kaydeden Yılmaz, verimli geçen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Katar ilişkileri ile ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının kutlandığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl içinde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 9. Toplantısı'nı düzenlemeyi planladıklarını ve şimdiye kadar yapılan sekiz Yüksek Stratejik Komite toplantısında 95 anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere, Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay'ımızın simgesi kırmızı hilal, tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Katar'la özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştireceğiz
AFAD Başkanı Sezer, Ordu'da sağanak sonrası incelemelerde bulundu
Bakanlık, 11 ildeki afet dönüşüm sürecinin her aşamasını adım adım denetleyecek
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Katar'la özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Katar'la özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Milli Dayanışma Paketi ve mali disiplin mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanını en kısa zamanda Kıbrıs Türkü’ne kazandıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanını en kısa zamanda Kıbrıs Türkü’ne kazandıracağız
KKTC Başbakanı Üstel: İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz

KKTC Başbakanı Üstel: İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet