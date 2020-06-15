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Ekonomi

Bakan Pekcan: İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetledik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetledik, 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. 43,6 milyon lira ceza uygulandı." açıklamasında bulundu.

Merve Özlem Çakır   | 15.06.2020
Bakan Pekcan: İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetledik

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İlk çeyrekte iç piyasada 35 bin 370 parti ürünü denetledik, 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. 43,6 milyon lira ceza uygulandı." açıklamasında bulundu.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini kaydeden Pekcan, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini ifade etti.

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