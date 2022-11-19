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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye’de Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, istişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 19.11.2022
Bakan Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü

Ankara

Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini belirten Nebati, "Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Nebati, geçen hafta da inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

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