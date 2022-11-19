Bakan Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, istişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini bildirdi.
Ankara
Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerimizi, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdük. Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 19, 2022
Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6oDsdUIJ4b
İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini belirten Nebati, "Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Nebati, geçen hafta da inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.