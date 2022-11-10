Bakan Nebati: Otomobillerde ÖTV indirimi gündemimizde yok
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz." dedi.
Ankara
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