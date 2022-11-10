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Ekonomi

Bakan Nebati: Otomobillerde ÖTV indirimi gündemimizde yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerde ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirterek, "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 10.11.2022
Bakan Nebati: Otomobillerde ÖTV indirimi gündemimizde yok

Ankara

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