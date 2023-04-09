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Ekonomi

Bakan Kurum'dan Hatay'daki kalıcı konutlara ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da kalıcı afet konutlarının yapımının, 1 yılda biteceğini belirtti.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Bakan Kurum'dan Hatay'daki kalıcı konutlara ilişkin paylaşım

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki kalıcı afet konutlarının inşasına ilişkin paylaşım yaptı.

Kurum, kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini belirterek, "Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. Bitecek." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum, hesabından, yapım sürecine başlanan konutların videosunu da paylaştı.

11 ilde 17 bin 902 bin konut

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri atıldı.

Bu kapsamda, Hatay'da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak.

11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplam 650 bin konut inşa edilerek vatandaşlar afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacak.

Depremden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa süreci bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldü, yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldı.

Afet konutlarının en güvenli alanlara inşa edilmesi için zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları yapıldı.

Bakanlık, ovalardan dağlara doğru yerleşim planını benimseyerek, afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edecek.

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