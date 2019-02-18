Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, "Genç girişimcilere katkı vermeyi, onların yolunu açmayı, onları desteklemeyi hem zihinsel hem de finansal katkı anlamında görev biliyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA/İslam Yakut

İSTANBUL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak girişimcilerimize, özellikle genç girişimcilere katkı vermeyi, onların yolunu açmayı, onları desteklemeyi hem zihinsel hem de finansal katkı anlamında görev biliyoruz." dedi.

Beşiktaş'taki Swiss Otel'de düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Dünya Melek Yatırımcılar Forumu'nun açılışına katılan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin genç girişimcilere büyük önem verdiğini belirtti.

Dünya Melek Yatırımcılar Forumu vasıtasıyla ülkeler arasında ticaretin artmasını temenni eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlık olarak ortak bir kader çizgisi üzerinde yürüdüğümüz artık su götürmez bir gerçek. Dünyanın bir ucunda meydana gelen olumsuzluk, diğer ucunda hissedilir, etkileri herkes tarafından yaşanır hale geldi. Teknoloji, inovasyon ve bunların dinamizmine bağımlı olarak şekillenen ekonomi, ülkeler arasındaki ilişkilerde ve ticarette hem görünen hem de görünmeyen sınırları ortadan kaldırdı. Küreselleşme, mekandan ve coğrafyadan bağımsız bir şekilde iş birliklerinin, ilişkilerin geliştirilmesini zorunlu kıldı. Bu bakış açısı, 'zeitgeist' diye tabir ettiğimiz zamanın ruhudur. Bir zincirin halkaları gibi birbirimize eklemlenmiş ve yalnız bir bütün olmayı başarabilirsek, anlam ifade edebilecek durumdayız. Teknoloji, sürekli değişen ihtiyaçlar ve küreselleşme, bu zinciri olmazsa olmaz yapan unsurları oluşturması bakımından, son derece hassasiyetle ve dikkatle ele alınması gereken konular olarak öne çıkıyor. Bugünün dünyasını, teknoloji, dijital dönüşüm, ekonomi ile ticarette yeni fikirler ve girişimcilik şekillendiriyor."

"Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz"

Genç girişimcilere verdikleri öneme vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 17 yılda gençliğe ve gelişimine çok önem veren faaliyetler yapıyoruz. Girişimcilerimizin projeleri için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak girişimcilerimize, özellikle genç girişimcilere katkı vermeyi, onların yolunu açmayı, onları desteklemeyi hem zihinsel hem de finansal katkı anlamında görev biliyoruz. Onların projelerini bakanlık olarak ciddi ölçüde, özellikle son yıllarda destekledik ve bu desteğe devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"50 binden fazla girişimciye destek sağladık"

Tüm ülke çapında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlediklerini anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimlerimizin tamamı ücretsiz ve dileyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 1,5 milyonu aşkın vatandaşımızın söz konusu eğitimlere katılımını sağladık. Bu eğitimlere talep gün geçtikçe artmaktadır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri neticesinde pek çok genç girişimcimizin iş yeri açmalarına ve bu şekilde ülkemizin ekonomisine, istihdamına değer katmalarına destek olduk. Pek çok gencimiz bu vesileyle iş sahibi oldu. Çalıştırdıkları iş yerlerindeki istihdamlarıyla pek çok gencin iş sahibi olmasını da sağladılar. Hem ülke ekonomimize hem de istihdama katkı verdiler. Bu eğitimi alan girişimcilerimizin kurduğu işletmeler, başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurabilirler. Bu kapsamda bugüne kadar yüzde 47'si kadın olmak üzere, 50 binden fazla girişimciye destek sağladık. Girişimci adaylarına, kendi işlerini kurmaları için 50 bin lira geri ödemesiz, 100 bin lira ise geri ödemeli kredi sağlıyoruz. Yine, iş kuran genç girişimcileri desteklemek için yıllık 75 bin liraya kadar vergi muafiyetleri getirdik."

"Sorunlarda boğulan değil, sorumluluk alan bir gençliğimiz var"

Genç girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak için projelere devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Melek yatırımcılar için yasal düzenlemeleri 2013 yılında hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle kamudan lisans alan yatırımcıların yaptıkları yatırımın yüzde 75'i vergiden düşürülmektedir. Yatırım yapılan girişimin son 5 yıl içinde kamudan destek alması durumunda ise bu oran yüzde 100'e yükselmektedir. Tüm bunların yanına, istikrarlı bir şekilde her yıl büyüme performansı gösteren bir ekonomi de eklediğinizde, ülkemizdeki yatırım ekosisteminin ne denli güçlü, ne denli sürdürülebilir olduğu açıkça görülüyor. Hamdolsun, sorunlarda boğulan değil, sorumluluk alan bir gençliğimiz var. Meselelerde elini taşın altına koyan, dünyaya adalet ve vicdan penceresinden bakan bir gençliğimiz var. İş fikirleri olan, geleceği doğru okuyan ve karmaşık problemlerin üstesinden gelmek için çözüm üreten bir gençliğimiz var."

Muhabir: Erkan Tiryaki





