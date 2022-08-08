Dolar
17.95
Euro
18.29
Altın
1,783.07
ETH/USDT
1,800.70
BTC/USDT
24,095.00
BIST 100
2,793.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakan Kasapoğlu: Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık. AK Parti olarak hem ulusalda hem yerelde hiçbir zaman lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmadık.

Taner Aydın   | 08.08.2022
Bakan Kasapoğlu: Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Konya

Resmi açılışı yarın yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi Konya'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 56 ülkenden 4 binden fazla sporcunun katılacağı oyunların, tarihindeki en büyük katılımla düzenleneceğini söyledi.

Çok sayıda yabancı konuk bakan ve ülke temsilcisinin de katılımıyla yapılacak açılışın, tarihi bir etkinlik olarak hafızalarda kalacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, oyunlar için ciddi bir hazırlık süreci geçirildiğini, Konya'daki var olan tüm spor tesislerinin altyapısının yenilendiğini ve çok sayıda yeni tesisin de oyunlar vesilesi ile şehre kazandırıldığını kaydetti.

Madalya sayısına artık yetişemiyoruz

Kasapoğlu, "İki günü eşit olan ziyandadır" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık. AK Parti olarak hem ulusalda hem yerelde hiçbir zaman lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmadık. İşte sporda görüyorsunuz, madalya sayısına artık yetişemiyoruz. Bu yatırımlar, bu çalışmalar bizleri daha ileri taşıyor. Hem oyunlar hem oyunlar sonrası bu tesisler hepsi farklı farklı çalışmalara ev sahipliği yapacak."

Türkiye'nin ilk olimpik veledromu

Konya'da hizmete açılan Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteği ile gerçekleştiğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu, Türkiye için bir hayaldi, hayali gerçekleştirdik, bundan sonra yeni hedefimiz buradan şampiyonlar çıkarmak." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl 164 uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını anımsatan Bakan Kasapoğlu, tüm dünyada uluslararası spor müsabakaları için Türkiye'nin isteyen değil, istenilen ve talep edilen bir ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bakan Varank: Bu sene TEKNOFEST Karadeniz'e 5 binden fazla takım, 600 bine yakın yarışmacı başvurdu
Ukrayna'dan 6 ayın ardından Türkiye'ye gelen 'Polarnet'in kaptanı Alibeyler: Vatanımızı görmek bana ayrı bir keyif verdi
Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı
Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu: Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık

Bakan Kasapoğlu: Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet