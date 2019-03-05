ADIYAMAN

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sadece futboldan ibaret değil. Körling, paintball, basketbol, satranç, pek çok branş mevcut. Mesela yüzme seferberliği başlattık. Denizle çevrili ülkemizde yeterli yüzme şampiyonları yok. İnşallah farklı branşlarda şampiyonlar çıkaracağız. Spor ülkesi haline geleceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Adıyaman'da amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amatör spor kulüplerinin kendileri için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, organizasyonda yer alan kişilerin fedakarca çalışan, bu işe kendisini vakfetmiş insanlar olduğuna dikkat çekti.

Amatör kulüp örneğinin Türkiye'ye has olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Bu birliğin örneğini hiçbir ülkede göremezsiniz. Ülkemiz genelinde ciddi şekilde örgütlenmiş, verimli iş birliği yapabileceğimiz bir teşkilatlanma. Özverili çalışmaları, iş birliğini güçlendirmeye itiyor." diye konuştu.

"Dünyanın en kaliteli tesislerine sahibiz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu tabana yayma hedefleri doğrultusunda yaptıkları tesislerin, devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Spor salonlarından stadyumlara kadar tesisleşme alanında ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en yeni, en kaliteli tesislerine sahibiz. Çok yeni, kaliteli tesislerimiz var ama öz eleştiri yapacak olursam, millet olarak bu tesisleri çok iyi derecede kullanmıyoruz. Spor yapan bir toplum değiliz. Herkesi spora yönlendireceğiz, özellikle de kadınları. Kadınlar, toplumun mimarı, yönlendiricisi. Çocuklarını, eşlerini yönlendirecekler. Spor sadece futboldan da ibaret değil. Körling, paintball, basketbol, satranç, pek çok branş mevcut. Mesela yüzme seferberliği başlattık. Denizle çevrili ülkemizde yeterli yüzme şampiyonları yok. İnşallah farklı branşlarda şampiyonlar çıkaracağız. Spor ülkesi haline geleceğiz."

Valilikler ve belediyelerle de iş birliği içerisinde amatör kulüplere desteği sürdüreceklerini aktaran Kasapoğlu, maddi ve manevi yönden yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.