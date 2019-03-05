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Spor

TFF'den Şenol Güneş açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta A Milli Takım'da görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirdi.

Ercan Çakar  | 05.03.2019
TFF'den Şenol Güneş açıklaması

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta A Milli Takım'da görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakaların büyük önem arz ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından teknik direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart tarihleri arasında A Milli Takımı'mızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübüne ve kendisine bugün bildirildi. Bilindiği üzere Spor Toto Süper Lig'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımı'mızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir. Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır."

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