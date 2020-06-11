Bakan Karaismailoğlu: Yurt dışı uçuşlar risksiz ülkelere olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
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