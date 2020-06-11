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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Yurt dışı uçuşlar risksiz ülkelere olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 11.06.2020
Bakan Karaismailoğlu: Yurt dışı uçuşlar risksiz ülkelere olacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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