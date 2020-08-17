Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu taşımacılığını genel taşımacılık içerisinde yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Ülkemizde demir yolu taşımacılığı genel taşımacılığın içerisinde yüzde 4'lerde. Kısa zamanda bunu yüzde 10'lara çıkarmayı ve 2025 yılı sonrasında yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
Van
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu taşımacılığının lojistik anlamda çok önem verdikleri konulardan biri olduğunu söyledi.
Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Tuşba Belediyesini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Salih Akman'dan Tuşba ilçesinde gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu daha sonra Feribot İskelesi'nde sürdürülen inşaat çalışmalarını inceledi.
TCDD 5. Bölge Müdürü Aliseydi Felek'ten bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının devam eden projelerinin bir an önce tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı.
"Van bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den beri onlarca proje yapıldı. Yaklaşık 9 milyar TL civarında Van'da projeler yapıldı. Devam eden pek çok proje de var." diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"İnşallah vatandaşın yaşam koşullarını rahatlatacak projeleri bir bir hizmete alacağız ve iyilerini yapacağız. Van'ın gündemini uzun yıllardır meşgul eden Van çevre yolu için de bugün görüşmelerimizi yapıyoruz. İnşallah bununla ilgili de ciddi ilerlemeler kaydedip hizmete sunacağız. Van Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir bölge."
"Salgın sürecinde demir yolunun önemi bir kat daha anlaşıldı"
Bakan Karaismailoğlu, Van'ın ülkeye lojistik anlamında büyük değer katan bir bölge olduğunu, bunun da artarak devam edeceğini söyledi.
"Salgın sürecinde demir yolunun önemi bir kat daha anlaşıldı." ifadesini kullanan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Burada İran ile olan bütün ticaret demir yolundan sağlanmakta. Ülkemize lojistik anlamda büyük değer katan bir bölge burası. İnşallah bu, artarak devam edecek. İşte demir yolunda daha büyük kapasitelere ulaşacağız. Ülkemizde demir yolu taşımacılığı genel taşımacılığın içerisinde yüzde 4'lerde. Kısa zamanda bunu yüzde 10'lara çıkarmayı ve 2025 yılı sonrasında yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Lojistik anlamda çok önem verdiğimiz konulardan biri demir yolu taşımacılığı. Burası hem Türkiye hem de İran'ın lojistik bağlantısını sağlamada çok önemli bir nokta. Buradaki iskelenin etrafında çevre düzenlemesine başlandı. İnşallah burada ikinci iskeleyi de yapıp aynı anda iki feribot yükleme ve boşaltma yapabilecek. Yıl sonuna kadar buradaki işlerimizi tamamlayacağız. İnşallah bugün Van için önemli kararlar alacağız."
Buradan Gürpınar Belediyesine geçen Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile görüştü.
Tanış, Bakan Karaismailoğlu'na ilçedeki çalışmaları anlattı.
Bakan Karaismailoğlu'na Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da eşlik etti.
Karaismailoğlu: Bahçesaraylıları rahatlatacak bir program hazırlayacağız
Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin çok güzel başarılara imza attığını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, Van-Bahçesaray kara yolu için çalışma başlattıkları müjdesini vererek, Van çevre yolu için de proje çalışmalarında belli bir aşamaya gelindiğini anlattı.
Dünyanın gıpta ile baktığı büyük projeleri gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında, her köşesinde bir çalışmamız var. Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeleri olarak bir gün Hakkari'de, bir gün Muğla'da, bugün de Van'dayız. Van'da çok değerli onlarca projeyi gerçekleştirdik. Yapımı devam eden önemli projelerimiz var. İnşallah Van'ın ihtiyacı olan daha nice projeleri hizmete alacağız. Yaptığımız projeler dünya çapında, mühendislik ölçeğinde çok önemli projeler. Hepsinde de bir el emeği göz nuru var. Arkadaşlarımız büyük emek ve özveriyle çalışıyorlar. Salgın sürecinde bile bütün dünya maske savaşları verirken bizler şantiyelerimizde bütün tedbirlerimizi aldık. Maske, mesafe ve temizlik şartlarını uyguladık. Şantiyelerimizi kapatmadan kesintisiz çalışıyoruz."
Önceki yıllarda projesi hazırlanan Van'daki çevre yoluna da değinen Karaismailoğlu, "Özellikle Van'ın çevre yolu ile ilgili hassasiyetini biliyoruz. Proje çalışmaları başlayalı belki uzun süre oldu ama belli bir aşamaya gelindi. Bugün de bu işin toplantısını yapıp, bunun planlamasını yapacağız. İnşallah bu yolu açmak bizlere nasip olur. Onun için canla başla çalışacağız, bununla ilgili bir endişeniz olmasın." dedi.
"Bizim projelerimiz gittiği yere hayat, canlılık kazandırıyor"
Türkiye'nin lider ülkeler arasına katılması için canla başla çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Vatana hizmet etmek bir nasip işidir. Bizlerde bu nasibi kazanmak, milletimizin hayır dualarını almak için canla başla çalışıyoruz. Ülkemiz çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, liderimize çok şey borçluyuz. Allah ona uzun ömür nasip etsin. İnşallah onun liderliğinde ülkemiz inanılmaz işlere imza atarak, imkansızları başararak muasır medeniyetler seviyesine çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin endişe olmasın. Son 18 yılda Van'da 8 buçuk milyar lira bir yatırım yapmışız. Devam eden yatırımlar da var. İnşallah bu terör belasını da başımızdan def ettik. Bölge inşallah vatanına ve milletine bağlı bir şekilde kardeşçe yaşayıp, bütün dünyanın nimetlerinden faydalanır. Bizim projelerimiz gittiği yere hayat, canlılık kazandırıyor. Ekonomi, istihdam, tarım ve hayvancılık gelişiyor. İnşallah biz de projelerimizi bitirdiğimizde bölgenin ekonomisine, tarımına ve turizmine katkıda bulunacağız. Huzur ve güvenle buradaki turizmi de belli bir seviyeye çıkarıp vatandaşlarımızın gelir seviyelerini de artırıp yaşam kalitesini yükselteceğiz. Ulaştırma, iletişim ve alt yapı bakımından Van'ın ihtiyacı olan bütün yatırımları konuşacağız. Bahçesaray yoluyla ilgili de arkadaşlarımız geçen hafta yerinde bir inceleme yaptılar. Konuyla ilgili projeleri ve yapılabilecek bütün işleri bir programla hazırlayıp bize sunacaklar. İnşallah Bahçesaraylıları da rahatlatacak bir program hazırlayacağız."
Programa, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan katıldı.
Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraber, Van Garı'nı ziyaret etti.
Bakan Karaismailoğlu Van'da PTT Baş Müdürlüğünü ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Tuşba ilçesindeki PTT Baş Müdürlüğüne geldi.
Burada PTT çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, kargoların işleyişi ve paketlenmesiyle ilgili bilgi aldı.
Ziyarette Genel Müdür Gülten, Bakan Karaismailoğlu'na Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapılan Beğendik (Botan) Köprüsü temalı posta pulunu sundu.
Bakan Karaismailoğlu, Genel Müdür Gülten'e teşekkür etti.
Karaismailoğlu'na PTT Yönetim Kurulu Başkanı Enver İskurt da eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.